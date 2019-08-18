بدء عرض "مترو" في أولي فعاليات الدورة الـ١٢ من القومي للمسرح

بدء منذ قليل عرض "مترو" علي مسرح أوبرا ملك برمسيس في أول أيام فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ١٢ برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.



وحرص عدد كبير من الجمهور علي الحضور مبكرا لحجز مقعدا لمشاهدة العرض نظرا لأن الدخول مجاني بأسبقية الحضور، ويشار إلى أن عرض "مترو" يتناول الأفكار السلبية التي تسجن طاقات الأنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجي، ويحث العرض الشباب علي البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم والنظر بإيجابية لمستقلبهم، والعرض من تأليف محمد فضل، وإخراج عادل رأفت وبطولة أحمد عثمان وشريهان قطب وخالد شرشابي وأحمد عمار.



يشار إلى أن هناك ٩ عروض مسرحية تعرض في اليوم الأول لفاعليات المهرجان، وهي "تسجيل دخول والدخان واليس في بلاد العجائب وصوت موسيقي، وأوبرا بنت عربي، وزهرة اللوتس، وحذاء مثقوب، والملحمة بالإضافة إلي عرض مترو".