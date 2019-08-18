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توك شو

الديهي عن تطوير ميدان التحرير: ستضاهي مدن باريس (فيديو)

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:10 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي، وجه بتطوير ميدان التحرير، مشيرًا إلى أن اليوم شهد عقد اجتماع بين رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بهدف وضع تصور لتطوير ميدان التحرير ضمن جهود تطوير القاهرة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن منطقة ميدان التحرير هي سرة القاهرة والقلب النابض لها، مشيرًا إلى أن 2020 ستنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون هناك فرصة تاريخية لإعادة ترتيب العاصمة التاريخية الثقافية لمصر.

وأوضح أن المباني الموجودة بوسط البلد تشبه مدن باريس، مؤكدًا أن منطقة وسط البلد ستعود لبهائها التاريخي مرة أخرى كمزار سياحي للوافدين وتتحول لمنطقة جاذبة للسياح.

ولفت "الديهي" إلى أن مصر سيكون بها ثلاث عواصم، وهي العاصمة التاريخية متمثلة في القاهرة، والعاصمة الإدارية السياسية، والعاصمة السياحية في أكتوبر بعد افتتاح المتحف الكبير ومطار سفنكس، وتطوير منطقة الأهرامات، معقبًا: "مصر تبني من جديد".

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