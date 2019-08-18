الباز مستعرضًا أسماء لاعبي منتخب الناشئين لليد: "احفظوا ملامحهم"

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أسماء لاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد، الحاصل على كأس العالم لكرة اليد للناشئين، بعد فوزهم على ألمانيا في المباراة النهائية.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، موجهًا رسالة للشعب المصري: "احفظوا ملامح هؤلاء الشباب، لأنهم نموذج وقدوة حقيقية لكل الشباب".

وأضاف "الباز"، أن مصر تستحق أن تكون رائدة في كل المجالات، وتستطيع أن تنجح في كل البطولات، متابعًا: "الفريق الفني للفريق مصري، واستطاع أن يخرج من اللاعبين أحسن ما لديهم".

وواصل: "تعبنا من الاهتمام فقط بكرة القدم، لازم يكون في اهتمام بكل الألعاب، وهذه البطولة ستفتح الطريق أمام مزيد من البطولات".