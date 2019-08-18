مواصفات ومميزات أصغر هاتف ذكي في العالم

أعادت شركة TCL الصينية إحياء علامة Palm التجارية بعد فترة طويلة من الركود، حيث أطلقت هاتفها الذكي Palm والذي يعد أصغر هاتف ذكي في العالم.



تتميز شاشة الهاتف باللمس ويأتي حجمها 3.3 إنش بدقة عرض 720 بيكسل، ويعد هاتف Palm أصغر الهواتف الذكية حول العالم.



ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 435 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 3 جيجابايت، والذاكرة الداخلية بسعة 32 جيجابايت.



أما بالنسبة للكاميرا فتأتي العدسة الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل والخلفية بدقة 12 ميجابيكسل.



وبطارية الهاتف تعتبر ضعيفة مقارنة ببطارية الهواتف الذكية الحالية، حيث تأتي بسعة 800 ميللي أمبير فقط.



كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Andriod Oreo ويتوفر بسعر 349 دولارا أمريكيا، ويتوفر باللونين الذهبي والتيتانيوم.