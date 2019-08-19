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تقارير ومتابعات

من هو د. دسوقى أحمد محمد عبد الحليم الذي كرمه الرئيس اليوم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:15 ص
جريدة الدستور
سمر عبدالله- محمد النادي
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شهدت مصر احتفالية كبرى بـ"عيد العلم"، اليوم الأحد، وذلك بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكرم الرئيس خلال الاحتفالية عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التي قاموا بها في خدمة المجتمع وأهداف التنمية في مصر.

ويعرض لكم الـ"دستور" معلومات عن العلماء الذين تم تكريمهم كل على حدى:ـ

- الدكتور دسوقى أحمد محمد عبدالحليم، أستاذ باحث وعميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنلوجية بمدينة برج العرب الجديدة، وأشرف على 7 رسائل ماجستير و5 رسائل دكتوراه فى مجال تخصصه.

- حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية لعام 2002، كما حصل على جائزة عبدالحميد شومان للعلماء العرب الشبان فى مجال العلوم البيولوجية وعلوم البيئة عام 2004، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجية، المتقدمة فى مجال العلوم الزراعية لعام 2009.

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