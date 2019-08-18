"الدستور" فى عيادة د. محمد المهدي: الفن يصورنا منكوشى الرأس

- قريب لى قال لى: «ليه تشتغل بين المجانين وتبهدل سمعة أسرتك؟»



من الأطباء القلائل المتميزين فى مجال الطب النفسى، ورغم انتمائه إلى الجيل الذى شهد ذروة «وصمة» الطب النفسى، فإنه اختار دراسة هذا التخصص وتميز فيه.

إنه الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، الذى التقته «الدستور» داخل عيادته الهادئة بمنطقة المقطم، فى حوار أعاده إلى ذكرياته حين اختار الطب النفسى مجالًا للدراسة، والأسباب التى دفعته لذلك، والعقبات التى تخطاها حتى وصل إلى حلمه. كما تحدث عن عدد من الملفات الشائكة التى يعانى منها المصريون، مثل التطرف والإلحاد والإدمان والخيانة الزوجية والطلاق.



■ فى البداية.. هل ما زالت «وصمة» المرض النفسى قائمة حتى الآن فى المجتمع المصرى؟

- وصمة المرض النفسى ما زالت موجودة فى العالم بأكمله، لذا تنفذ الجمعية العالمية للصحة النفسية برنامجًا لمحاربة تلك الظاهرة منذ عام ١٩٩٦، لكن للحق هذه الوصمة تزيد فى مصر والبلدان العربية بشكل كبير مقارنة بباقى دول العالم.

هذا يجعل كثيرًا ممن يعانون أمراضًا نفسية لا يُعالجون ويسلكون طرقًا أخرى خاطئة، فعلى الرغم من التطور الذى حدث فى وعى المجتمع ما زالت هناك نسبة لا يستهان بها تضل طريقها وتسلك هذه الطرق وتذهب إلى المشعوذين والدجالين الذين يبتزون المرضى ويزيدون وضع الحالات سوءًا.

ولذلك كله، شاركت فى إطلاق حملة كبرى، قبل نحو شهرين، لمحاربة تلك الوصمة، بالتعاون مع أساتذة الطب النفسى، وتحت إشراف الدكتور أحمد عكاشة، ولا تزال أنشطتها قائمة وتهدف لتوعية الناس بأن المرض النفسى مثله مثل أى مرض.

■ أيمكن اعتبار ذلك السبب الرئيسى وراء إعراض كثيرين عن اللجوء لطبيب نفسى؟

- نعم.. لأن الكثير يعتبر المرض النفسى نوعًا من الجنون، رغم أنه مثل أى مرض آخر ولا يعتبر جنونًا أو دليلًا على ضعف إرادة أو دين أو شخصية.

وفى دراسة أجريت مؤخرًا، لاحظ الباحثون أن أغلب الأمراض النفسية فى المجتمع المصرى تظهر بأعراض جسمية، وكان تفسير هذا أن المريض لا يريد إعلان مشاعره، فلا يستطيع التعبير عن قلقه أو خوفه، لذا يحول الجهاز النفسى بشكل تلقائى العرض النفسى لعرض عضوى حتى يكسب تعاطف من حوله، فيقول: «ظهرى يؤلمنى»، ولا يقول أبدًا: «أنا قلق أو متوتر».

■ لكن أحيانًا يحدث «خلط» لدى المريض ولا يعرف أن ما يعانيه مرضًا نفسيًا.. ما رأيك؟

- هذا صحيح.. ٧٠٪ من حالات الاكتئاب مثلًا تبدأ بأعراض عضوية، من بينها الصداع وفقدان الشهية وقرحة المعدة والأرق، لذا هناك نوعية من الأمراض تسمى «الاضطرابات النفسية جسدية الشكل».

وعلى سبيل المثال، ينشط نوع معين من الميكروبات بسبب ضعف المناعة، وهذا الضعف تسببه الحالة النفسية السيئة، ما يتسبب فى العديد من الأمراض، مثل: قرحة المعدة والصداع النصفى والروماتويد والسكرى وأزمات الربو، بجانب الأمراض الجلدية.

وحتى الأورام الخبيثة ترتبط باضطراب الحالة النفسية، فالخلايا السرطانية تنشط مع انخفاض تلك الحالة، لذا لا يمكن إنكار أن الحالة النفسية السيئة للمصريين أحد أهم عوامل زيادة انتشار السرطان.

وأحب هنا أن أوضح أن هناك فارقًا بين المرض النفسى والعرض النفسى، فلا يمكن أن نقول فلانًا مصابًا بمرض نفسى سوى بتشخيص طبى نفسى يقر باحتياجه إلى تدخلات علاجية دوائية، لذا يمكن القول إن ٢٥٪ فقط من المصريين يعانون من أمراض نفسية.

■ ماذا عن الجانب الآخر للأزمة وهو عدم توافر أطباء نفسيين بالعدد الكافى وارتفاع «فيزيتا» الموجودين؟

- عدد الأطباء النفسيين فى مصر قليل جدا بالنسبة لعدد السكان بالفعل، والمشكلة أن كبار الأطباء عددهم أقل بكثير جدا، وبالتالى قائمة الانتظار فى الكشوفات طويلة، وسعر الكشف فوق طاقة كثيرين، علمًا بأن هناك أمراضًا تحتاج عدة جلسات للمتابعة.

وأحد أسباب هذه الأزمة أن نسبة كبيرة من الأطباء النفسيين تجتذبهم دول الخليج، لذا هناك أقسام كاملة فارغة من أى طبيب نفسى بسبب هجرتهم، وربما يكون جزء من الحل هو زيادة أعداد الشباب الذين يتخصصون فى هذا المجال.

ولا نغفل أيضا أن الطبيب النفسى تلحقه «وصمة» هو الآخر، فهناك من يتصور أنه «مجنون»، وأتذكر أن أحد أقاربى قال لى بعدما قررت الالتحاق بهذا المجال: «ليه يا ابنى تعمل فى نفسك كده؟ ليه تعيش وسط مجانين طول عمرك وتبهدل سمعتك وسمعة أسرتك؟!!». وحتى فى الإعلام والفن كان يتم الترويج لصورة الطبيب النفسى بشكل سيئ، فكان يؤدى دوره الفنان فؤاد خليل مثلًا وهو «ناكش شعره» ويؤدى حركات غريبة، ثم تحسنت الصورة قليلا بعد ذلك، وكانت تتم الاستعانة بفاروق الفيشاوى وأحمد عبدالعزيز وحسين فهمى.

■ رغم كل هذه التحديات اخترت التخصص فى الطب النفسى.. فلماذا؟

- كنت أحب الأدب جدا، وأنا قارئ نهم شغوف بالقراءة لكبار الكتاب مثل نجيب محفوظ، وكنت أكتب قصة وشعرًا، وفى الوقت نفسه أحب الطب وأتمنى أن أصبح طبيبًا وأحب «جو المستشفيات»، التى كانت تمثل سحرًا بالنسبة لى من حيث رائحة المطهرات وملابس الأطباء البيضاء النظيفة المكوية.

كنت فى صراع ما بين الأدب والطب، ووجدت بعد معاناة ما يجمع بين المجالين، وهو الطب النفسى الذى ينطوى على جانب أدبى وفلسفى ودينى وروحانى بجوار الجزء الطبى، فضلًا عن بحثه فى أدق تفاصيل النفس البشرية.

وهذا التخصص شديد الصعوبة، لأننا نتعامل طول الوقت مع مرضى قلقين ومكتئبين، وفى المستشفى نتعامل مع فاقدى السيطرة والتحكم فى أى شىء، لكن مع الوقت والخبرة نكتسب مناعة، والآن الأوقات التى أقضيها فى المستشفى هى أوقات سعيدة جدًا فى حياتى.

■ ما التغييرات التى طرأت على الأسر وأوصلتنا إلى هذا المستوى غير المسبوق من الجرائم العنيفة؟

- الأسرة المصرية «مأزومة»، وتعانى مشاكل وضغوطًا تفوق أى قدرة على التحمل، وهناك من أفرادها من يصاب بمرض نفسى ونتيجة لـ«وصمة» المرض النفسى لا يلجأ للعلاج، وبالتالى تزداد حدة مرضه ويؤثر على قدرة تفكيره ويجعله أكثر اندفاعية، وربما يلجأ فى لحظة ما لارتكاب جريمة تثير دهشة وحيرة وتساؤلات المجتمع.

والظروف الاقتصادية لها دور بالغ التأثير، فالأم أصبحت مرهقة لا تأخذ أى إجازات حتى فى الأعياد أو وقت المصايف، لذا حينما يزداد الضغط عليها يمكن أن تؤذى أطفالها، وكذلك الرجل، خاصة مع زيادة النزعة الاستهلاكية بسبب كثرة الدعاية والإعلانات، ومشاهدة الناس بعضهم بعضًا على مواقع التواصل الاجتماعى، فهذا يذهب إلى الساحل وذاك اشترى سيارة فارهة.

وكذلك نجد أحياء راقية مجاورة لأخرى عشوائية وفقيرة، ومدارس دولية راقية وأخرى حكومية، ما يخلق نوعًا من القلق الاجتماعى والحقد الطبقى، لأن المواطن حينها يرى غيره منعمًا وهو مخنوق، لذا نجد كثيرين يقترضون أموالًا لإدخال أبنائهم تلك المدارس الدولية، وهو ما لم يكن موجودًا فى الماضى، فالجميع كان يلتحق بنفس المدارس التى خرجت لنا علماء وعظماء مصر.

كل هذه «التفاوتات» سببت ضغطًا نفسيًا على الفئات التى تشعر بأنها «مظلومة»، لذا أغلب حوادث العنف التى تحدث تكون من هذه «الفئات المضغوطة».

■ هل هذه الأسباب هى نفسها التى أدت إلى زيادة معدلات الخيانة الزوجية؟

- نطاق الخيانة اتسع بشكل كبير، ليس فى مصر فقط ولكن فى الغرب أيضا، حتى إن مؤتمر الجمعية الأمريكية للطب النفسى خصص جلسة كاملة لإعادة تعريف الخيانة، لأن مظاهر الخيانة قديمًا أصبحت عادية فى زمننا هذا، ولو اعتبرناها هكذا لأصبحنا فى «وباء خيانة».

هذا الأمر بدأ يهز كيان الأسرة بشكل واضح، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعى، التى سهلت التداخل فى العلاقات وخلقت «الخيانة الإلكترونية» التى مهدت لـ«الخيانة الحية»، لأنها تيسر قيام العلاقة ووصولها إلى أقصاها، ثم إنها نفسها التى تكشف الخيانة.

■ لماذا يتجه الشباب إلى التطرف.. وما تحليلك النفسى للمتطرفين؟

- التطرف يعود جزء منه للأسرة وجزء للمجتمع، فالمتطرف تكون علاقته بأسرته مضطربة، وتحديدًا الأم التى تعد أهم علاقة فى حياة أى بنى آدم، خاصة فى السنوات الأولى، فإذا كانت الأم تؤدى دورها سيخرج شابًا حنونًا عطوفًا متسامحًا، وإذا كانت كارهة طفلها لأى سبب، وتتركه يبكى كثيرا، وتتعامل معه بعنف وخشونة، سيخرج مؤمنًا بأن كل العالم قاس ويستحق أن تصارعه.

الشخص الأول الذى وضعت فيه الأم «قانون الحب» إذا تدين سيتحلى بالتسامح والسهولة واللين والعطف، ويصبح بمثابة منظومة دينية روحانية جميلة، والثانى الذى وضع فيه «قانون الصراع» حين يتدين ينتقى من الدين ما يوظفه مع تركيبته والبرنامج الذى تشكل فى وجدانه، فلا يقرأ فى القرآن سوى آيات الجهاد، ولا يأخذها بضوابطها بل كمبرر للعنف والقتل وانتهاك حقوق الآخرين، ويعتبر من يختلف عنه فى الدين «عدوًا» ويدخل معه فى «حرب مقدسة»، ولا يعرف الرحمة أو الشفقة أو التسامح.

ويكون هذا الشخص علاقته مضطربة مع الأسرة، والمجتمع فى الدراسة أو العمل، فيحدث له نوع من «الخلع الاجتماعى» ويصبح ثائرًا على المجتمع حاقدًا وناقمًا عليه، ويراه فاسقًا وجاهلًا خارجًا عن الملة، ليتحول إلى ما يشبه «قنبلة موقوتة».

هنا يأتى دور المجموعات المتطرفة والعنيفة فتستقطب النموذج الثانى، خاصة أنه يطيع طاعة مطلقة عمياء، ويثق فى القيادة ويتعامل معها على أنها حكيمة لا تخطئ وتعرف المصلحة، ونشأته الأولى تقوى لديه فكرة الصراع وأن الحياة «قاتل أو مقتول».

■ ماذا عن الشباب الذى يتجه إلى الإلحاد؟

- الإلحاد مثل التطرف يحدثان نتيجة لـ«الخلع الاجتماعى»، الذى سبق أن تحدثت عنه، وفى دراسة أجريناها على تلك الظاهرة، وجدنا أن الدوافع ليست دينية وأغلبها نفسية واجتماعية، فهؤلاء الذين عاشوا فى ظروف قاسية كرهوا السلطة الأبوية والمجتمعية والسياسية، ويصل به هذا الكره إلى كفره بـ«السلطة الإلهية».

والإلحاد قد يكون انتقاميًا وتمرديًا أو عبثيًا، واللافت أن فترة التقلبات السياسية التى حدثت فى السنوات الأخيرة شهدت ذروة إلحاد الشباب.

واستقبلت فى عيادتى حالات «إلحاد» كثيرة، فحاولت معرفة الجوانب التى دفعتهم لمرحلة السخط والنقم والتمرد، وابتعدت تماما عن الحديث فى الجانب الدينى لأنها ليست الأصل، مع محاولة تكوين علاقة طيبة مع الشاب أو الفتاة الذى اتجه إلى الالحاد، لكى أخرج مشاعر الإحباط والغضب والتمرد، من خلال علاقة علاجية طبية.

كما أعمل على تهدئة الوالدين وشرح حقيقة الأمر لهما، وتوضيح طرق التعامل مع أبنائهما، وضرورة عدم التحدث مطلقا فى الدين، أو الضغط من أجل الصلاة وغيرها من الشعائر.

وهناك مسار ثالث يخرج إليه المحبطون والمقهورون والمضطهدون والمهمشون، وهو مسار الإدمان، ومن يسلكه يريد الانسحاب نهائيا من المجتمع دون الدخول فى جدال ونقاش.



