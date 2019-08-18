كيف تغيظ "إبليس"؟.. داعية يجيب (فيديو)

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن مهمة إبليس الأولى أن يصرف الناس عن شكر الله، مضيفًا: "وظيفة إبليس كما ذكرت في القرآن وهو يقول لربنا "ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ".



وأضاف خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc":"هنعاند الشيطان ونحاربه ونغيظه بأن نكثر من شكر الله".