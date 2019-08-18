الإكوادور تبحث المشاركة في "إكسبو 2020 دبي" العالمي

بحث وفد من إكسبو 2020 دبي، الأحد، مع خوسيه فالنسيا أموريس وزير خارجية جمهورية الإكوادور بمقر وزارة الخارجية في العاصمة كيتو مشاركة جمهورية الإكوادور في إكسبو 2020 دبي ومدى أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.



ورأس وفد إكسبو 2020 دبي يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية بالإمارات، بحضور جاسم سيف الشامسي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيرو.



ومن المتوقع أن تشهد إكسبو 2020 دبي المنصة الحضارية التي تجمع دول العالم لمدة 173 يوما تحت سقف واحد، حضور أكثر من 25 مليون زائر من مختلف الجنسيات.



وفي ظل تسابق الدول للإعلان عن تصاميم أجنحتها المتفردة التي تعكس حضارتها وتراثها، تعمل دبي على تحويل موقع الحدث إلى لوحة فنية تزينها الخضرة والأبنية ذات التصاميم الفريدة الممتدة على مساحة 4.38 كيلومتر مربع.



وبلغت قيمة مشاريع الري والتجميل الزراعي في موقع إكسبو 2020 دبي 277 مليون درهم (75 مليون دولار)، وتمتد على مساحة 3.57 كيلومتر مربع.