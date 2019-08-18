الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم بصعدة شمالي البلاد

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد من تحرير مناطق جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي قوله إن "قوات الجيش حررت قرى (قماحل) و(القحلة) و(زماحل) و(آل معيض) و(الجبل الأسود) في مديرية باقم".

ودمرت مدفعية الجيش تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

وانتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي؛ في محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش اليمني.