"الدوحة تنهار اقتصاديًا".. لماذا أضرب العمال الأجانب في قطر؟

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء، على البيان الذي أصدره مكتب الاتصال الحكومي في قطر، وأعلن فيه نتائج التحقيق بشأن إضراب مجموعة من العمال في منطقة الشحانية، قرب الدوحة، نظرا للتأخر في دفع أجورهم لمدة شهرين.

ونشر المكتب بيانًا أعلن فيه نتائج التحقيق في "الإضراب السلمي"، مشيرا إلى أن سببه يعود إلى تأخر دفع أجور العمال لمدة شهرين، من مايو وحتى يوليو.

وكشف التقرير أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم "وجود تدفق سلبي" لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ"التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد".

ولفت التقرير إلى أن أزمة هذه الشركات تكشف الأزمة المالية التي تعاني منه قطر، منوهاإلى أن حكومة قطر تضطر لإصدار سندات بمليارات الدولارات لسد العجز، في ظل تراجع مدخولات الدوحة من العملات الأجنبية.