"الدوحة تنهار اقتصاديًا".. لماذا أضرب العمال الأجانب في قطر؟
الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:02 م
عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا
يسلط الضوء، على البيان الذي أصدره مكتب الاتصال الحكومي في قطر، وأعلن فيه نتائج التحقيق
بشأن إضراب مجموعة من العمال في منطقة الشحانية، قرب الدوحة، نظرا للتأخر في دفع أجورهم
لمدة شهرين.
ولفت التقرير إلى أن أزمة هذه الشركات تكشف الأزمة
المالية التي تعاني منه قطر، منوهاإلى أن حكومة قطر تضطر لإصدار سندات بمليارات الدولارات
لسد العجز، في ظل تراجع مدخولات الدوحة من العملات الأجنبية.