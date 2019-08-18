الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

"الدوحة تنهار اقتصاديًا".. لماذا أضرب العمال الأجانب في قطر؟

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:02 م
جريدة الدستور
طباعة

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء، على البيان الذي أصدره مكتب الاتصال الحكومي في قطر، وأعلن فيه نتائج التحقيق بشأن إضراب مجموعة من العمال في منطقة الشحانية، قرب الدوحة، نظرا للتأخر في دفع أجورهم لمدة شهرين.

 ونشر المكتب بيانًا أعلن فيه نتائج التحقيق في "الإضراب السلمي"، مشيرا إلى أن سببه يعود إلى تأخر دفع أجور العمال لمدة شهرين، من مايو وحتى يوليو.

 وكشف التقرير أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم "وجود تدفق سلبي" لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ"التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد".

 

ولفت التقرير إلى أن أزمة هذه الشركات تكشف الأزمة المالية التي تعاني منه قطر، منوهاإلى أن حكومة قطر تضطر لإصدار سندات بمليارات الدولارات لسد العجز، في ظل تراجع مدخولات الدوحة من العملات الأجنبية.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

سحب عينات من رمال شاطئ النخيل لبحث أسباب ظهور الديدان

منذ يوم

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

منذ حوالي 6 ساعات

انخفاض أسعار الفاكهة.. والتفاح بـ 8 جنيهات

منذ حوالي 20 ساعة

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

ads

الصور

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

الأكثر قراءة

سحب عينات من رمال شاطئ النخيل لبحث أسباب ظهور الديدان

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

خاص.. تفاصيل مكالمة مرتجي وغالي للتعاقد مع مدرب الأهلي الجديد

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

حلاوة زمان

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

في حوار نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

الصحة

أفضل طعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم

أمراض رئوية "نادرة".. وجدل يشتعل بسبب السيجارة الإلكترونية

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الرئيس نيوز

مصر تدين تفجيرا إرهابيا استهدف حفل زفاف في "كابول"

تنظيم "الإخوان" الإرهابي أبرز عوامل "تعميق الصدع" بين طرابلس والقاهرة

عاشور: لن أبيع نقابة المحامين لحملة "التعليم المفتوح" والدبلومات

ننشر أول صورة لفتاتي "الحوامدية" القتيلتين "إسراء وأسماء"

منوعات

بلوحة تذكارية.. أيسلندا توثق وداع أول نهر جليدي

إقامة معرض للمنتجات الزراعية والحيوانية في منغوليا

وافدة تضحي بحياتها لإنقاذ طفل في الكويت

6 فوائد لـ"تفل" القهوة.. تعرف عليها

كشكول

"تعليم طنطا" تتخذ 7 اجراءات استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد

7 كليات تشترط اجتياز الاختبارات للقبول بها بجامعة الأزهر تعرف عليهم

تعليم الفيوم يحصد المركز الخامس جمهوريا في مسابقة الأخصائي الإجتماعي المثالي

المشرف على مستشيفات الأزهر يتابع الحالة الصحية للطالبات المحجوزات بالتخصصى

إسلام سياسي

فتنة الريسونى: جواز زيارة المسلمين للأقصى ومشاركة الفلسطينين بانتخابات الكنيست

تزايد الغضب الإخوانى على "أيمن نور" بسبب جامعة اسطنبول

القصة الكاملة للثورة الإخوانية على الجماعة داخل السجون

"الإرهابية" تزور رسائل من السجون لتكذيب الانشقاقات الداخلية


زيت وسكر

الاهمال يحكم مستشفى الفيوم العام

أحوال البورصة اليوم

غرفة الاتصالات باتحاد الصناعات: قطاع التكنولوجيا يتسم بالتغير السريع

التمريض: فتح باب التقدم بدبلومة إدارة الجودة بالمستشفيات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
ماجد حبته
صفحة السودان الجديدة
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
بسنت حسن
لبسناكم طرح
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية "يهوذا" في أكاديمية الفنون.. غدا

تعرف على الترجمات الجديدة بدار آفاق للنشر

"نجوم ماسبيرو يتحدثون" في ساقية الصاوي.. الخميس

سرور يفتتح معرضًا جماعيًا في سعد زغلول الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك