البورصة تربح 5.3 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأحد، مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.



وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73%؛ ليغلق عند مستوى 14399.7 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.52%؛ لينهي التعاملات عند مستوى 542.84 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 0.49% ناهيا التعاملات عند مستوى 1427.89 نقطة.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية، بقيمة 507 ملايين جنيه عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية لعدد 161 شركة.



وسجلت تعاملات المصريين 86.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.58%، والعرب على 6.55% خلال جلسة التداول.



واستحوذت المؤسسات على 25.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.40%.