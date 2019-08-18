قائمة الكويت لمواجهتي نيبال وأستراليا

أعلن الكرواتي روميو جوزاك، المدير الفني للمنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، قائمة الأزرق لخوض مواجهتي نبيال وأستراليا.

ويلتقى الأزرق الكويتي مع نبيال وأستراليا، يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.



وجاءت قائمة الكويت على النحو التالي:-

فيصل عجب، حسين الموسوي، سليمان عبدالغفور، علي أحمد خلف، أحمد الظفيري، بدر المطوع، خالد محمد إبراهيم، سلطان العنزي، عامر معتوق، عبد الله ماوي، رضا هاني، عيد الرشيدي، فهد الأنصاري، ضاري سعيد، محمد خالد، حسين كنكوني، حمد الحربي، عمر حبيتر، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، فيصل زايد، يوسف ناصر، حميد القلاف، وشريدة الشريدة.

حيث ضمت القائمة: "11 لاعبًا من القادسية - 7 لاعبين من الكويت - 4 لاعبين من العربي - 3 لاعبين من كاظمة ولاعب واحد من السالمية بينما تم استبعاد محمد هادي وضم مكانه حميد القلاف بالإضافة إلى الأنصاري وضاري سعيد.