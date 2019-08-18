إزالة 85 تطبيقًا من متجر "جوجل بلاى"

قامت شركة جوجل بإزالة 85 تطبيقًا من متجرها جوجل بلاي.



ووجد باحثو شركة الأمن تريند مايكرو Trend Micro العشرات من تطبيقات أندرويد الدعائية المتخفية على شكل تطبيقات لتحرير الصور والألعاب وتعرض هذه التطبيقات إعلانات بملء الشاشة وغير قابلة للتخطي كجزء من مخطط لجني الأموال، بحيث دمجت البرامج الإعلانية، المسماة (AndroidOS_Hidenad.HRXH)، في تطبيقات التصوير والألعاب، وجرى تثبيتها أكثر من 8 ملايين مرة.

واستغلت التطبيقات وظائف أندرويد الشائعة لاكتشاف متى يلغي المستخدم قفل الهاتف، ما أدى إلى عرض إعلانات متكررة بشكل كبير، وكان من الصعب تخطيها.

وتعمد التطبيقات إلى النقر بشكل سري على الإعلانات في الخلفية دون علم المستخدم لتوليد إيرادات الإعلانات.