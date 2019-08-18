طارق الشناوي: لهذا السبب شبهت أحمد داوود بعادل أدهم (فيديو)

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه شبه الفنان أحمد داوود بالنجم الكبير عادل أدهم، لأنه يملك صفات مماثلة في الشخصية التي يؤديها.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عادل آدهم كان يقرأ الدور ويلتقط لازمة بالكلمة أو الحركة، تضيف للشخصية، وأحمد داوود يفعل مثله".



من ناحية آخرى، قال "الشناوي"، إن الصراع على شباك التذاكر ينحصر بين فيلمي "الفيل الأزرق2" و"ولاد رزق2"، يليهم فيلم "خيال مآتة".