فاسكيز يرد على منتقديه بعد هدفه ضد سيلتا فيجو

رد النجم المتألق لوكاس فاسكيز لاعب نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، على منتقديه بقوة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد هدفه ضد نادي سيلتا فيجو في أولى جولات الدوري الإسباني.



ونجح لوكاس فاسكيز البالغ من العمر 28 عامًا، في تسجيل هدف رائع للغاية في فوز فريقه ريال مدريد ضد نادي سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا"، على ملعب بالايدوس معقل الفريق الخاسر.



وتعرض لوكاس فاسكيز الذي يعد من الأعمدة الرئيسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، لانتقادات لاذعة وقوية من الجماهير البيضاء بسبب تدهور مستواه في الفترة الأخيرة.



ونشر فاسكيز صورة له عبر حسابه على "تويتر" لاحتفاله بهدفه ضد سيلتا فيجو وهو يضع أصابعه على أذنيه، وكتب قائلًا: "استمع، وكن هادئًا، وأعمل بجد، 3 نقاط وسنواصل، هلا مدريد".