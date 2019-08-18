كوتينيو يرتدي القميص رقم 10 في البايرن

أعلن نادي بايرن ميونخ، عن تعاقده مع فيليب كوتينيو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة، وقد وصل اللاعب البرازيلي اليوم إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الحساب الرسمي لشركة الملابس الراعية لبايرن ميونخ نشر مقطع فيديو بالخطأ يؤكد أن النجم البرازيلي سيرتدي القميص رقم 10 رفقة النادي البافاري هذا الموسم.



وقالت الصحيفة الإسبانية، إن الحساب الرسمي لشركة الملابس الراعية للنادي البافاري، حذف مقطع الفيديو سريعًا، إلا أن العديد من النشطاء تداولوا قميص كوتينيو على مواقع التواصل الاجتماعي.



واشتهر العديد من أساطير النادي البافاري بارتداء المقيص رقم 10، على غرار آريين روبين، وروي ماكاي، ولوثار ماتيوس، إضافة إلى رئيس النادي الحالي أولي هونيس.



وكانت التقارير الصحفية، قد أوضحت أن الصفقة ستكلف بايرن ميونخ ما بين 15 و20 مليون يورو، لكنه سيكون ملزمًا بدفع 120 مليون يورو، حال تفعيله بند خيار الشراء.