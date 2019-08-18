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رياضة

"فنربخشة" يقترب من ضم النني

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:52 م
النني
النني
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كشفت تقارير صحفية عن أن المسئولين بنادي فنربخشة التركي التقوا بنظرائهم في نادي آرسنال الإنجليزي، في محاولة لحسم انتقال لاعب خط الوسط محمد النني، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وتبعًا لصحيفة "جونيش" التركية، فإن النادي التركي يكثف محاولاته لتدعيم خط وسطه بالتعاقد مع النني، بعد فشله في ضم البرازيلي لويز جوستافو، لاعب خط وسط فريق مارسيليا الفرنسي.

وأضافت الصحيفة التركية أن فنربخشة وصل إلى اتفاق مع نادي لاتسيو الإيطالي لانتقال الظهير الأيسر الدنماركي ريزا دورميسي، ويستعد لمواصلة تدعيم صفوفه بالتعاقد مع النني.

وخرج النني من حسابات الإسباني أوناي إيميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، حيث تراجعت مشاركاته بشدة خلال الموسمين الماضي والحالي، بعد رحيل المدير الفني الفرنسي آرسين فينجر.

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