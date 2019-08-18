نجم ميلان يفضل سان سيرو على حديقة الأمراء

رفض البرازيلي لوكاس باكيتا، صانع ألعاب ميلان، الرحيل عن الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن باكيتا أكد رفضه لأي عرض قد يصله من باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام من النادي الفرنسي.



وانضم باكيتا لميلان الشتاء الماضي من فلامنجو البرازيلي، وقدم مستويات مميزة للغاية، التحق على إثرها بالمنتخب البرازيلي.



ورغم اهتمام سان جيرمان بالحصول على خدمات باكيتا، إلا أن النادي لم يعقد محادثات رسمية حتى الآن مع ميلان.



ويعتبر ليوناردو المدير الرياضي الحالي لسان جيرمان، والسابق لميلان، والذي جلب اللاعب لسان سيرو، أكثر المهتمين بضمه لحديقة الأمراء.

