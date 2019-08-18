نجم برشلونة عن دخوله في صفقة نيمار: هراء

زاد نجم برشلونة، من صعوبة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان إلى "كامب نو" في الصيف الحالي.



وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نشرت اليوم أن البرتغالي نيلسون سيميدو، مستعد للانتقال إلى سان جيرمان كجزء من صفقة نيمار، رغم أن رغبة البرتغالي الأولى هي البقاء مع برشلونة.



ورد اللاعب على هذا الخبر عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام" وكتب عليها "لا تقولوا هراء.. أخبار كاذبة".



وكان اللاعب البرتغالي مرشحًا للرحيل عن برشلونة هذا الصيف صوب أتلتيكو مدريد، ضمن صفقة أنطوان جريزمان، ولكن مسئولي البارسا رفضوا التخلي عن خدمات سيميدو.



وسبق أن أشارت تقارير إلى أن سان جيرمان طلب ضم سيميدو كجزء من صفقة عودة نيمار إلى برشلونة.

