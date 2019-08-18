السجن المشدد 5 سنوات لمزارع تسبب في قتل شخص بالخطأ

قضت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بمحاكمة المتهم"عبد العزيز. م.ع"- (محبوس)- مزارع، 40 عامًا، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه، كما أيدت محاكمة المتهم "محمد.ا.س"، غيابيًا، بتهمة أحراز سلاح ناري غير مرخص، وتسببا خطأ في قتل المجني عليه "عباس. م.ج" وسط حفل زفاف، بمنطقة أوسيم.



عقدت الجلسة بعضوية المستشارين، محمد أحمد الجندي، وسكارتارية محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.



وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 16491 لسنة 2013 جنايات مركز أوسيم المقيدة برقم 3513 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة لكلا المتهمين، إحراز سلاحًا ناريًا، "بندقية آلي" مما لا يجوز الترخيص بحيازته او إحرازه، وكان ذلك في مكان تجمع "حفل زفاف" حال كون المتهم الثاني طفلا تجاوز الـ15 عامًا، ولم يتجاوز الـ18 عامًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت لهما احراز زخائر غير مرخصة، مما تستعمل بذات السلاح سالف الوصف.



ووجهت النيابة، للمتهم الثاني، تهمة قتل "عباس.م.ج" خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله، وعدم إحترازه ومراعاته للقوانين والقرارت واللوائح والأنظمة، بأن أطلق أعيرة نارية من السلاح محل الوصف الأول، ابهاجا بحفل زفاف، فانحرف منه السلاح تجاه المجني عليه فأصابه بأعيرة نارية أحدثت كسور بعظام الفك السفلي، وعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دموي؛ مما أودى بحياته وفقا للتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.