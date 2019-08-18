"أبل" تحذر لحظر كل عمليات تتبع المواقع في سفاري
الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:48 م
حذرت شركة آبل المعلنين عبر الإنترنت ومطوري الويب من أنها تدرس حظرهم إذا اكتشفت أنهم يتتبعون أنشطة المستخدم بشكل سريع عبر متصفح سفاري.
ونشرت الشركة سياسة منع تتبع (WebKit)- محرك متصفح سفاري، والتي تتناول تفاصيل أنواع أساليب مكافحة التتبع التي طورتها.
كما تناولت السياسة الجديدة الممارسات التي تعتقد الشركة أنها ضارة بالمستخدمين، والعواقب غير المقصودة لتلك التدابير الوقائية المضادة.
ونشرت الشركة سياسة منع تتبع (WebKit)- محرك متصفح سفاري، والتي تتناول تفاصيل أنواع أساليب مكافحة التتبع التي طورتها.
كما تناولت السياسة الجديدة الممارسات التي تعتقد الشركة أنها ضارة بالمستخدمين، والعواقب غير المقصودة لتلك التدابير الوقائية المضادة.