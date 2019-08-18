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عالم

بريطانيا تمنح اللجوء لطبيب متهم بالتعذيب في عهد صدام حسين

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:45 م
صدام حسين
صدام حسين
وكالات
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حصل طبيب عراقي اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على موافقة على طلبه اللجوء إلى بريطانيا، بعد أن قضت محكمة بأنه "تصرف تحت الإكراه".

وأكد موقع "ذي صن" أن الطبيب (54 سنة) قدم إلى المملكة المتحدة قبل 19 سنة بعد أن عالج في وقت سابق سجناء تعرضوا للتعذيب من قبل الاستخبارات العسكرية خلال حكم صدام حسين.

ورغم رفض طلبه للجوء في البداية بسبب عمله في وكالة الاستخبارات "وعدم سعيه لمغادرتها عبر طلب تحويله إلى مكان آخر"، فقد قضت محكمة استئناف بريطانية بعدم وجود دليل على أنه قام بتعذيب السجناء أو ساهم في ذلك.

ولفتت "ذي صن" إلى أن الطبيب، الذي أشارت إليه بالأحرف م.أ.ب، غادر العراق في ديسمبر 1995 إلى ليبيا، قبل سفره إلى بريطانيا في يناير 2000، وهناك انتظر حتى عام 2007 قبل تقديم طلب لجوء.

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