سويلم يستقبل وفدًا من الفيفا في القاهرة

استقبل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد لجنة الاتحاد الدولي للمراجعة المالية لبرنامج "فيفا إلى الأمام" الذي يندرج تحته مشروع المبنى الجديد لمركز المنتخبات والاتحاد.



حضر المقابلة الدكتور مصطفى عزام المشرف على المشروع ومحمود خليل المراجع المالي للمشروع، حيث أثنت اللجنة في نهاية عملها على الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الأولى للمشروع واتباع كل إجراءات الحوكمة في تعاقدات المشروع مع الجهات الحكومية والصرف المالي، حيث أعلنت اللجنة عن توصيتها للفيفا لبدء تمويل المرحلة الثانية للمشروع.



يذكر أن اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة تشرف على إدارة شئون الجبلاية لحين عقد انتخابات جديدة.