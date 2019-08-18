مونت يدون اسمه في تاريخ تشيلسي الذهبي

حقق الإنجليزي الشاب ماسون مونت، لاعب تشيلسي، عدة أرقام، عندما تقدم لـ"البلوز"، بهدف دون رد، في شباك ليستر سيتي، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.



وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن مونت بات أصغر لاعب يسجل لتشيلسي في الدوري الإنجليزي، منذ أكثر من 3 أعوام، عندما سجل روبن لوفتس شيك في شباك أستون فيلا.



وسجل مونت في شباك ليستر، وهو يبلغ من العمر (20 عامًا و229 يومًا) في أغسطس 2019، في حين سجل لوفتس شيك في شباك أستون فيلا، وهو يبلغ من العمر (20 عامًا و70 يومًا) في أبريل 2016.



وأشارj شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى أن مونت سجل أولى أهداف فريقي ديربي كاونتي وتشيلسي، تحت قيادة فرانك لامبارد، في بطولتي البريميرليج، والشامبيونشيب.



أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أوضحت أن مونت هو أول لاعب إنجليزي يسجل لتشيلسي تحت قيادة مدير فني إنجليزي، منذ دينيس وايز، تحت قيادة جلين هودل ضد بلاكبيرن في مايو 1996.

