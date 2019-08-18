ميسي يقطع أجازته بعد هزيمة برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني

قالت وسائل الإعلام الإسبانية عصر اليوم، إن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة قرر إعطاء لاعبيه إجازة يومى السبت والأحد على أن يعودوا ظهر الغد الإثنين لبداية الاسعدادات لمواجهة ريال بيتيس في الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.



وذكرت صحيفة “آس” أن جميع لاعبي برشلونة حصلوا على إجازة يومين ما عدا القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر التضحية بالإجازة من أجل مواصلة العمل على عودته للملاعب والتدريبات الجماعية من جديد.



وكشفت آس الإسبانية أن ميسي يتدرب منفردًا حاليًا ويستهدف العودة للتدريبات الجماعية قبل مباراة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب كامب نو.



تلقى فريق برشلونة خسارة صادمة في أول مبارياته بالدوري الإسباني عندما سقط خاسرًا على يد أتلتيك بيلباو بنتيجة هدف نظيف في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس مساء يوم الجمعة الماضية.