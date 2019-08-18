منتخب مصر لليد يتفوق على ألمانيا 19-13 في الشوط الأول (فيديو)

تقدم منتخب مصر للناشئين لكرة اليد على نظيره منتخب ألمانيا، 19 -13 في الشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما حاليا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما المقامة حاليا بمقدونيا.



وشهد الشوط تألق نجوم الفراعنة، وسيطر لاعبي مصر على مجريات الشوط دفاعا وهجوما، وتألق حارس المرمي، لينتهي الشوط بتقدم مصر على ألمانيا.



وتعد هذه المرة الأول في التاريخ يتأهل فيها منتخب مصر للناشئين إلي المباريات لمونديال اليد، في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة.