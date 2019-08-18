الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة الأخطاء التحكيمية

ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الأخطاء التحكيمية التي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس في بطولة الكأس وفاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة.



وتطرقت اللجنة في إجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، خاصًة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لإتحاد الكرة طوال الفترات الماضية وطالب بضرورة تطبيق تقنية الـV.A.R لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة، وتعهد الاتحاد في ذلك الوقت بتطبيق التقنية المشار إليها في مطلع يناير الماضي وهو ما لم يحدث.



كما أن اللجنة ناقشت أيضًا المخاطر القادمة من جراء الأخطاء التحكيمية والتي سوف تؤثر بالسلب على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد.