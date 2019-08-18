"نون النسوة" تطلق مبادرة دفع المصرفات المدرسية لغير القادرين

مع بداية كل عام دراسي جديد يعاني بعض الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية، ما قد يمثل عائقا كبيرا بين استكمالهم مسيرة التعليم الخاصة بهم، لذا يتطوع البعض بدفع جزء من تلك المصاريف.



وفي السياق، أعلنت "نون النسوة" عن مبادرة لتسديد المصروفات المدرسية لـ1000 طفل متعسر بالمدارس الحكومية خاصة بمحافظات مصر، وسيتم التعامل بالأوراق الرسمية المختومة من المدارس.



يذكر أن مبادرة "خير نون النسوة" تضم عدد كبير من السيدات اللائي يحرصن على المشاركة في أعمال الخير، وانطلقت منذ 3 سنوات من فكرة بسيطة للسيدة داليا عاصم صاحبة المبادرة وخبيرة التنمية البشرية، لمساعدة المحتاجين في المستشفيات الحكومية، خاصة الذين يعانوا من نقص في بعض الإمكانيات والأدوات اللازمة.