الشناوي: صراع الإيرادات ينحصر بين "الفيل الأزرق2" و"ولاد رزق2"

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الصراع على شباك التذاكر ينحصر بين فيلمي "الفيل الأزرق2" و"ولاد رزق2"، ثم فيلم "خيال مآتة".



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن شباك التذاكر يؤكد أن الرسالة وصلت، لكن يوجد هامش ضئيل جدًا في حالات نادرة يتم تقديم عمل فني يكون سابق عن مفردات الناس، فيتأخر حضوره الجماهيري قليلًا، لكن يحدث تراكم، مثل فيلم باب الحديد الذي عرض في عام 1958، ودار العرض رشقت بالحجارة، لكن مع الزمن أصبح تجاريًا.