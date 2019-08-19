سيدة أمريكية تقرر ارتداء فستان زفافها كل يوم.. (صور)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا عن سيدة أمريكية تدعى "داون وينفيلد" قررت أن ترتدي فستان زفافها في كل مهمة يومية تمارسها في حياتها، سواء تنظيف منزلها أو طهو الطعام أو حتى أثناء التسوق، وجاء قرارها بارتداء فستانها الذي كان تكلفته 400 دولار أمريكي، حتى تحقق أكبر قدر من الاستفادة منه، وأوضحت في تصريح لها، بأنها ترى بأنه ليس من المنطقي ارتدائه لمرة واحدة فقط، وخاصة أنه يجعلها سعيدة.



وقالت داون: "عادة ما أرتدي فستان الزفاف مرة واحدة فقط ثم أضعه في صندوق وأنساه، لكنني أحببته وقررت ارتدائه في اليوم التالي لحفل شواء مع الأصدقاء، أخطط لارتدائه بين الحين والأخر وحتى الذكرى السنوية الأولى لي في العام المقبل".



واشترت داون فستانها من أحد المتاجر الخيرية، لإقامة حفل زفافها بتكاليف بسيطة، وأصرت على أن توفر في استخدام الممتلكات الشخصية من أجل الحفاظ على البيئة، وقالت: "بإمكاننا الإستمتاع بحياتنا دون تدمير هذا الكوكب".