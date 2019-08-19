تعرف على إجراءات شراء الأرض فى الواحات البحرية

قال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة، إن الحكومة قد سلمت عقود تقنين لنحو 36 عقدا جديدا بحيازات الأراضي والأفراد والشركات في منطقة الواحات البحرية بالجيزة، ومنها شركات حصلت على 5 آلاف فدان زراعية وتم تقنين أوضاعها بالكامل، إلى جانب الأفراد ممن تقدموا بطلبات للجنة استرداد أراضي الدولة أو مجلس مدينة الواحات.



وأكد المصدر أن كل من يتقدم بتقنين وضعة من الواحات أو خارجها لتقنين أوضاعه يتم التعامل معه بجدية، مطالبا كل من يتقدم للاستثمار في الواحات التوجة إلى مجلس مدينة الواحات للاستفسار عن موقف الأرض المقبل على شرائها أو التعامل عليها أو ينتظر حتى تطرح الدولة أراضي جديدة في الواحات.