مجانا| ماتش مصر وألمانيا| بث مباشر نهائي كرة اليد

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نتائج منتخب مصر حتي الوصول لنهائي كأس العالم:-

- دور المجموعات:

مصر 32 – 29 السويد

مصر 24 – 28 فرنسا

مصر 36 – 25 تايوان

مصر 47 – 20 كندا

مصر 31 – 24 المجر

- دور الـ 16:

مصر 30 – 23 سلوفينيا

-دور الثمانية:

مصر 35 – 31 آيسلندا

-الدور نصف النهائي

مصر 41 – 36 البرتغال



تبدأ مباراة مصر وألمانيا في نهائي مونديال اليد في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة مصر بشكل حصري على قناة تايم سبورت TIME SPORTS يوتيوب لايف، مشاهدة مباراة مصر الآن.



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