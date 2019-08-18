الخطيب يكلف مدير التعاقدات بتجهيز بديل لاسارتي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات، بفتح ملف التفاوض مع أكثر من مدير فني أجنبي، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب الحالي.



وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز، بهدف مساء أمس السبت، ليودع بطولة كأس مصر من دور الـ16.