ريال مدريد جهز عرضًا للتعاقد مع إيركسن

جهز نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن، صانع لعب فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.



وتبعًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن نادي ريال مدريد قرر عرض 60 مليون يورو على نظيره الإنجليزي، مقابل التخلي عن خدمات إيركسن، خلال الأيام المقبلة.



ويتبقى موسم وحيد في تعاقد إيركسن مع توتنهام هوتسبر، وهو ما يجعل نادي العاصمة الإنجليزية مجبرًا على التخلي عن خدماته، قبل خسارته مجانًا في الصيف المقبل.



واستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، إلا أن فرص ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية باتت صعبة، في ظل رفض ناديه التخلي عن خدماته.