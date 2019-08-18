جريزمان محروم من رقم 7 في برشلونة

خسر الفرنسي أنتوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني فرصة ارتداء رقم قميصه المفضل "7" طوال الموسم الحالي، رغم رحيل البرازيلي كوتينيو، الذي كان يحمل الرقم في الفريق الكتالوني، والذي انتقل معارًا إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.



وتبعًا لصحيفة "آس" الإسبانية، تنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم على عدم تغيير أي لاعب لرقم قميصه، في حالة ارتدائه خلال مباراة رسمية وحيدة، وهو ما يعني أن جريزمان سيكمل موسمه بالقميص رقم "17" الذي ارتداه خلال مواجهة برشلونة أمام أتلتيك بلباو، في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.



وشارك جريزمان أساسيًا في تشكيل حامل لقب المسابقة المحلية الإسبانية بالمواجهة الافتتاحية للموسم الجديد، والتي انتهت بسقوط برشلونة بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.



وانتقل جريزمان إلى صفوف برشلونة، قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع نادي العاصمة الإسبانية، في واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ كرة القدم.