سيميدو يرفض الانتقال لباريس سان جيرمان

أكد البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني، عدم موافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويرغب باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات سيميدو بالإضافة إلى لاعب آخر من أجل الموافقة على عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة في الصيف الحالي.



ويسعى برشلونة لاستعادة نيمار خلال الصيف الحالي، بعد موسمين من انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده في ذلك الحين.



ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تقريرًا تؤكد فيه موافقة سيميدو على الانتقال إلى باريس سان جيرمان حال رغبة برشلونة في ذلك.



لكن سيميدو على تلك الأنباء، عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام"، حيث اقتطع صورة من الخبر وكتب عليها: "لا تتناقلوا هذا الهراء، أخبار كاذبة".



وقد يمثل رفض الظهير البرتغالي عقبة جديدة أمام عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة، في ظل اشتراط سان جيرمان سد الثغرات الشاغرة لديه أولًا قبل التخلي عن نيمار، والتي من بينها مركز الظهير الأيمن الذي يشغله سيميدو.



وانتقل سيميدو إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل نحو 35 مليون يورو، وتبادل مركز الظهير الأيمن مع الإسباني سيرجي روبرتو.



وشارك صاحب الـ25 عامًا في 83 مباراة منذ انتقاله إلى الفريق الكتالوني، ونجح خلالها في تسجيل هدف وحيد، بينما قام بصناعة 5 أخرى.