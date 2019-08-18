الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

ريال مدريد يرفض دخول فاران وفينيسيوس في صفقة نيمار

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:21 م
نيمار
نيمار
وكالات
طباعة
رفض نادي ريال مدريد الإسباني إدراج مدافعه الفرنسي رفايل فاران وجناحه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور ضمن صفقة تبادلية، يحصل بموجبها على خدمات البرازيلي نيمار، صانع لعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل ريال مدريد على خط المفاوضات مع باريس سان جيرمان، للتعاقد مع نيمار، الذي يحاول أيضًا نادي برشلونة التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وتبعًا لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي، طلب البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الحصول على خدمات فاران وفينيسيوس جونيور، ضمن صفقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني رفض تمامًا ذلك الاقتراح.

وكان النادي الفرنسي قد رفض بدوره مقترحًا من ريال مدريد، بالحصول على خدمات الجناح الويلزي جاريث بيل، بالإضافة إلى مبلغ مالي، كما طُرحت خيارات أخرى أبرزها حصول باريس سان جيرمان على خدمات أحد الحارسين الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي تيبو كورتوا، كما يعد الكولومبي خيمس رودريجيز أحد أبرز الأسماء المرشحة للدخول في إطار الصفقة التبادلية.

وأعلن نيمار عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد عامين من انتقاله في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه السابق برشلونة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

طفلة تذبح شقيقتها وتتخلص من جثتها في "عشة" بسبب "الغيرة"

منذ حوالي 19 ساعة

"التعليم" ترد على قضية إلغاء الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

منذ يوم

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

ads

الصور

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

الأكثر قراءة

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن موقف رمضان صبحي والسولية من السوبر

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

حلاوة زمان

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

في حوار نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

الصحة

أفضل طعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم

أمراض رئوية "نادرة".. وجدل يشتعل بسبب السيجارة الإلكترونية

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الرئيس نيوز

أوليفيا كولمان: قابلت "الملكة إليزابيث" مرة واحدة.. بالصدفة

تفاصيل شهادة "حجازي" أمام القضاء الإداري بشأن نظام التعليم الجديد والتابلت.. ومحامي الطعن: حملت مفاجآت

محطة نووية روسية تغلق إحدى وحداتها بعد خطأ فى نظام السلامة

ثالث وزارة بالحكومة اليمنية تعلق عملها في عدن

منوعات

إقامة معرض للمنتجات الزراعية والحيوانية في منغوليا

وافدة تضحي بحياتها لإنقاذ طفل في الكويت

6 فوائد لـ"تفل" القهوة.. تعرف عليها

"الفئران المشوية".. وجبة تزداد رواجًا في دولة آسيوية

كشكول

تعليم الفيوم يحصد المركز الخامس جمهوريا في مسابقة الأخصائي الإجتماعي المثالي

المشرف على مستشيفات الأزهر يتابع الحالة الصحية للطالبات المحجوزات بالتخصصى

"تعليم الفيوم" يحصد المركز الثاني في مسابقة أوائل الطلبة

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد أعمال تطوير مدرسة الصم وضعاف السمع بالخارجة

إسلام سياسي

القصة الكاملة للثورة الإخوانية على الجماعة داخل السجون

"الإرهابية" تزور رسائل من السجون لتكذيب الانشقاقات الداخلية

مذيعة إخوانية منشقة تكشف لماذا يكذّب قيادات الجماعة رسائل الشباب المسجونين؟

وزير الإعلام اليمني: تعيين سفير لـ"الحوثي" بإيران مخالفة لمجلس الأمن


زيت وسكر

الاهمال يحكم مستشفى الفيوم العام

أحوال البورصة اليوم

غرفة الاتصالات باتحاد الصناعات: قطاع التكنولوجيا يتسم بالتغير السريع

التمريض: فتح باب التقدم بدبلومة إدارة الجودة بالمستشفيات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
ماجد حبته
صفحة السودان الجديدة
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
بسنت حسن
لبسناكم طرح
المزيد

الثقافة

"نجوم ماسبيرو يتحدثون" في ساقية الصاوي.. الخميس

سرور يفتتح معرضًا جماعيًا في سعد زغلول الثقافي

هيروشيما بين الماضي والحاضر بمؤسسة اليابان الثقافية بالقاهرة

السبت قراءة جديدة لكتاب الإنسان والبحث عن المعنى

صفحتنا ع الفيس بوك