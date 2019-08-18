ريال مدريد يرفض دخول فاران وفينيسيوس في صفقة نيمار

رفض نادي ريال مدريد الإسباني إدراج مدافعه الفرنسي رفايل فاران وجناحه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور ضمن صفقة تبادلية، يحصل بموجبها على خدمات البرازيلي نيمار، صانع لعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



ودخل ريال مدريد على خط المفاوضات مع باريس سان جيرمان، للتعاقد مع نيمار، الذي يحاول أيضًا نادي برشلونة التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.



وتبعًا لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي، طلب البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الحصول على خدمات فاران وفينيسيوس جونيور، ضمن صفقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني رفض تمامًا ذلك الاقتراح.



وكان النادي الفرنسي قد رفض بدوره مقترحًا من ريال مدريد، بالحصول على خدمات الجناح الويلزي جاريث بيل، بالإضافة إلى مبلغ مالي، كما طُرحت خيارات أخرى أبرزها حصول باريس سان جيرمان على خدمات أحد الحارسين الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي تيبو كورتوا، كما يعد الكولومبي خيمس رودريجيز أحد أبرز الأسماء المرشحة للدخول في إطار الصفقة التبادلية.



وأعلن نيمار عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد عامين من انتقاله في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه السابق برشلونة.