الأهلي يواجة اطلع بره فى دور الـ64 ببطولة إفريقيا.. غدًا

يبدأ فريق الأهلي فى السادسة، مساء غدًا الإثنين، الاستعداد لمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى عودة دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب.



وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد مباراة بيراميدز أمس، السبت، فى دور الـ16 لكأس مصر والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.



ومن المقرر أن يتدرب الأهلي على ملعب التتش استعدادًا لمباراة العودة، علمًا بأن لقاء الذهاب الذى أُقيم الأحد الماضي ببرج العرب انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة.



ومن المقرر أن يعلن مسئولو الأهلي خلال الساعات المقبلة إقالة الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة لاسارتي عقب الخروج من كأس مصر، وسيُحدد مسئولو النادى الجهاز الفنى الذى سيقود الفريق فى التدريبات المقبلة وبعدها مباراة "إطلع بره".