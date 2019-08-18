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رياضة

صراع ألماني فرنسي على ضم إيمري كان

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:19 م
جريدة الدستور
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كشفت تقارير صحفية، عن أن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، فتح صراعا ألمانيا فرنسيا على التعاقد مع إيمري كان لاعب وسط فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ساري قد تولى تدريب يوفنتوس بعد نهاية الموسم المنصرم خلفًا للإيطالي ماسيميليانو أليجري، بعد موسم وحيد قضاه مديرا فنيا لفريق تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت النسخة الإيطالية من موقع "جول" العالمي أن إيمري كان لا يشعر بأنه سيدخل ضمن خطط ماوريسيو ساري في الموسم المقبل.

وتعاقد يوفنتوس مع كل من لاعبي الوسط الويلزي آرون رامسي والفرنسي أدريان رابيو قادمين من أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقتي انتقال حر.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن ساري كان يعمل على منح الثقة لكل من الألماني سامي خضيرة والفرنسي بليس ماتويدي خلال الفترة الماضية بجانب لاعبي الوسط الجديدين.

وبات موقف إيمري كان من المشاركة مع "البيانكونيري" صعبا للغاية، لا سيما أنه لم ينجح في الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية خلال الموسم الماضي.

ودفع الموقف المعقد للاعب الألماني العديد من الأندية للاهتمام بضمه في الموسم المقبل، أبرزها بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيان.

ويبدو موقف الناديين الفرنسيين أقوى في الوقت الحالي، لا سيما بعد تعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب الوسط الفرنسي مايكل كويسانسي قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

يُذكر أن إيمري انضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر، وشارك في 37 مباراة نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف.

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