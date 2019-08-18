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اقتصاد

منجم السكري يورد 235 مليون جنيه كأرباح لـ"البترول" في شهرين

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:18 م
جريدة الدستور
حسن كامل - سيد ابراهيم
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قال يوسف الراجحي المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت"، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، إن هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول حصلت على نحو 2.9 مليون دولار أرباح، خلال شهر يونيو الماضي، إضافة لحصولها على نحو 11.3 مليون دولارًا خلال شهر يوليو الماضي أرباح وإتاوة، وأصبح إجمالي ما حصلت عليه الهيئة خلال شهري يونيو ويوليو 14.2 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 235 مليون جنيهًا مصري.

وأوضح "الراجحي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إجمالي ما حصلت عليه وزارة البترول متمثلة في هيئة الثروة المعدنية خلال فترة عمل شركة سنتامين بمنجم السكري بلغ نحو 417 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 5 مليارات جنيهًا مصري تقريبًا، بمتوسط سعر الدولار منذ بداية التوريد للهيئة.

وتأتى هذه المبالغ المالية الموردة للهيئة عبارة عن 140 مليون دولار إتاوة، و277 مليون دولار أرباح.

كم بلغ حجم إنتاج الشركة من الذهب خلال شهر يوليو الماضي نحو 1.1 طن، حيث يعد منجم السكري المُنتِج الوحيد للذهب في مصر.

ووفقًا لبيانات صادرة عن شركة سنتامين- الشركة الأسترالية المشغلة لمنجم ذهب السكرى- ارتفع إنتاج الشركة من الذهب خلال الربع الثانى من 2019 بنسبة 27%، ليصل إلى 117.913 ألف أوقية، مقابل 92.803 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وفي نهاية يوليو الماضى أصدرت سنتامين منشور ببيان تفصيلي حصلت "الدستور" على نسخة منه، وذلك عن حجم الأعمال والإيرادات والأرباح، حيث أوضحت سنتامين في منشورها، أن هيئة الثروة المعدنية حصلت خلال النصف الأول من العام الحالي على 48.1 مليون دولار كأرباح.

كما أشارت سنتامين، أن أرباح الشركة، ارتفعت قبل الضريبة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 17%، لتصل إلى 25.72 مليون دولار، مقابل 21.97 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفضت الأرباح خلال النصف الأول بأكمله بنسبة 26%، لتصل إلى 59.62 مليون دولارن، مقابل 80.37 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2018.

وكانت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت بنحو 18%، لتصل إلى 145.67 مليون دولار، مقابل 123.929 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار بيان الشركة إلى أن مبيعات الذهب انخفضت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 112.764 ألف أوقية؛ حيث ارتفع متوسط سعر بيع الذهب بنحو 1% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ليبلغ 1.307 ألف دولار للأونصة.

وأضاف البيان أن إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 3%، لتصل إلى 288.136 مليون دولار، مقابل 296.39 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما هبطت أرباح الشركة في نفس الفترة بنحو 10%، لتصل إلى 117.109 مليون دولار.

وتعمل الشركة على إنتاج ما يتراوح ما بين 490 ألفًا و520 ألف أوقية من الذهب خلال العام الحالي، بتكلفة تتراوح ما بين 675 و725 دولارًا للأوقية.

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