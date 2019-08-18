تحديد موعد مباراة كأس سوبر الخليج العربي

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، عن توقيت مباراة كأس سوبر الخليج العربي، أولى بطولات الموسم الكروي الإماراتي 2019-2020، والتي ستجمع بين فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي ونظيره شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لموسم 2018-2019.



وأكدت الرابطة أن المباراة ستقام في الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر2019، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي.



ويواصل كل من الشارقة وشباب الأهلي استعداداتهما للمباراة وانطلاقة الموسم عقب العودة من المعسكرات الخارجية، وذلك من خلال التدريبات اليومية.



ويأمل الشارقة في مواصلة إنجازاته بالفوز بلقب السوبر بعد تحقيق لقب الدوري بعد غياب دام لأكثر من 23 عاما، أما شباب الأهلي فيأمل في مواصلة مسيرته بالعودة للبطولات عقب تحقيقه لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الإمارات في الموسم الماضي.



وكان الشارقة توج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الأولى في عهد الاحتراف والسادسة في تاريخ المسابقة عامة، بعدما جمع 59 نقطة تصدر بها جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي أقرب ملاحقيه.



بينما توج الأهلي بكأس رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على الظفرة بنتيجة 2-1.



يذكر أن الشارقة يحمل لقبًا واحدًا في السوبر الإماراتي حققه عام 1993، فيما يمتلك الأهلي 4 ألقاب آخرها حققه عام 2016 بالفوز على الجزيرة بنتيجة 2-1.