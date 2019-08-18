شيفلد يونايتد يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حقق فريق شيفلد يونايتد أول انتصاراته في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الأحد، على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.



سجل هدف شيفلد يونايتد والمباراة الوحيد، اللاعب جون لوندسترام في الدقيقة 47، ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي.



واستهل شيفلد- الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز- مبارياته في المسابقة بالتعادل مع بورنموث بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية، كما تعادل كريستال بالاس أيضا في الجولة الأولى للدوري مع فريق إيفرتون بدون أهداف.



الفوز رفع رصيد شيفلد إلى أربع نقاط ليحتل المركز السابع في جدول الدوري، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.