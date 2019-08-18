ريال مدريد يحقق رقمًا غاب 5 أشهر

حقق سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، الانتصار الـ283 له مع النادي الملكي، ليعادل رقم الأسطورة باكو خينتو، وذلك عقب فوز الفريق على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.



وفي انطلاقة موسم الليجا الـ15 لراموس مع الريال الذي انتقل له قادما من إشبيلية، شهد الدولي الإسباني على فوز فريقه أمام سيلتا فيجو؛ ليصبح رابع لاعب أكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري بتاريخ النادي.



وحقق راموس 283 انتصارا في 420 مباراة خاضها بالليجا مع الريال؛ ليعادل رقم باكو خينتو، ولكن يتفوق عليه في تحقيق نفس عدد الانتصارات في مباريات أقل، حيث خاض اللاعب الراحل 427 مباراة وانتصر في 283 منها.



ويواجه راموس حاليا تحدي معادلة رقم مانولو سانشيز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للانتصارات مع الملكي بواقع 312 انتصارا خلف راؤول جونزاليس (327 انتصارا) والمتصدر إيكر كاسياس بـ334 انتصارا.



ويعد راموس خامس أكثر لاعب خوضا للمباريات في كل المنافسات مع ريال مدريد وثامن أكثر لاعب خوضا للمواسم بقميص الملكي، كما أنه يحتل المركز الـ25 في قائمة هدافي الفريق بـ84 هدفا، رغم أنه يلعب في مركز الدفاع.



وفي سياق متصل، استهل ريال مدريد الموسم الجديد بالليجا بدفن إحصائياته السيئة كزائر في ملعب "بالايدوس"، حيث أحرز فوزه الأول في الدوري الإسباني بعيدا عن ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك منذ العاشر من مارس آذار الماضي.



وكانت المرة الأخيرة التي فاز فيها الفريق الملكي بالدوري الإسباني خارج أرضه أمام بلد الوليد بنتيجة 4-1، وكان هذا آخر لقاء للريال تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني سانتياجو سولاري.



وعقب عودة زين الدين زيدان للإدارة الفنية للميرينجي، خاض فريقه خمس مباريات كزائر لم يحقق خلالها أي انتصار.



ومني الريال بالخسارة الأولى عقب عودة زيدان في ميستايا أمام فالنسيا 1-2، وتعادل في بوتاكي أمام ليجانيس 1-1، وأمام خيتافي سلبيا، ثم خسر أمام رايو فايكانو 0-1، وأتم صورته السيئة كزائر بالهزيمة أمام ريال سوسيداد 1-3.



وعقب خمسة أشهر وسبعة أيام من ذلك، وفي أول مباراة رسمية في الموسم الجديد، تمكن زيدان من تغيير المسار وعاد فريقه، الذي خرج من الموسم الماضي بدون أي ألقاب، لدرب الانتصارات خارج أرضه، بالفوز على سيلتا فيجو.