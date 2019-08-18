الصفاقسي: ندرس بيع نسيم هنيد وفراط شواط

كشف محمد جليل، نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي، عن وجود نية لدى مجلس الإدارة لبيع نجميه الدوليين نسيم هنيد وفراط شواط خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وقال الرجل الثاني في نادي الجنوب التونسي (الأحد)، في تصريح له لراديو "شمس إف إم": "كل الأمور تظل ممكنة حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بما في ذلك التعاقد مع لاعبين جدد في حالة بيع هنيد وشواط".



وتابع "لم نتلق حتى الآن عروضا رسمية بشأنهما، غير أننا سندرس جميع الخيارات بما في ذلك التفريط فيهما".



ويتواجد ثنائي منتخب تونس على رادار عدة أندية سعودية تسعى لتقوية صفوفها بلاعبين مميزين تحسبا لمنافسات الموسم الجديد.



ولعب هنيد وشواط دورا كبيرا في تتويج الصفاقسي (السبت) بمسابقة كأس تونس على حساب النجم الساحلي.



وتعوّد "يوفي العرب" على بيع أبرز لاعبيه طوال السنوات الأخيرة، بسبب ضعف موارده المالية وعدم امتلاكه مداخيل تسمح له بتحقيق أهدافه الرياضية.



يذكر أن الصفاقسي استبق عملية بيع نجميه الدوليين من خلال التعاقد مع المدافعين الجزائري عبد الكريم خشمار وماليك أوصفان، فضلا عن اقترابه من ضم المصري عمرو جمال، قبل أن تفشل الصفقة الأخيرة بسبب أزمة التجنيد.