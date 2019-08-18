حرس السواحل الجزائرية يحبط محاولة هجرة غير شرعية شمال البلاد

تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية بولاية وهران (شمال غرب) من ضبط 26 مهاجرًا غير شرعي خلال عمليتين متفرقتين.



وذكر حرس السواحل الجزائري- في بيان اليوم- أن العملية الأولى تم خلالها ضبط 12 مهاجرًا غير شرعي بينهم 3 نساء وطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، حيث كانوا على متن قارب للنزهة مجهز بمحرك، وتم ضبطهم بمنطقة بحرية على بعد 7 أميال شمال غرب شاطئ رأس فالكون.



وأشار إلى أن العملية الثانية تم خلالها إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر لـ14 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مزود بمحرك؛ حيث تم رصدهم على بعد 16 ميلًا بحريًا شمال شاطئ رأس فالكون، في الوقت الذي كانت وحدة حراس السواحل تقوم بدورية في المنطقة.



وأوضح- في بيانه- أنه تم تسليم جميع الموقوفين إلى قوات الدرك الوطني التابعة للجيش الجزائري.