حملة تفتيش على إلتزام محلات الإسكندرية بالأوكازيون الصيفي

شنت إدارة التجارة الداخلية، اليوم الاحد، برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد فتح الله مدير الرقابة التجارية، وفريق عمل الرقابة التجارية بحملة مكبرة بمنطقة العطارين للتفتيش على المحلات المشتركة بالأوكازيون الصيفي، ومدى إلتزامها بقواعد الأوكازيون المعتمدة، والتأكد من حقيقة التخفيضات، وأنها ليست وهمية.



وذلك بناءً على تعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجاري.



وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لمحلات لإعلانها عن أوكازيونات وهمية وغير حقيقية، وليس لديها تصريح من الجهات المختصة، وضبط محل لبيع السجاد المستورد، مجهول المصدر، وتم التحفظ على ط 90 سجادة مقاس 160سم* 220 سم، و50 رول مشاية مقاس 80 سم*5 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز الكميات المضبوطة؛ لعرضها على وكيل النائب العام.