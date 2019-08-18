فالديز يعلن انسحاب فريق برشلونة للشباب من بطولة ودية

أعلن فيكتور فالديز، حارس مرمى برشلونة الإسباني السابق ومدرب فريق الشباب تحت 19 عامًا بالنادي الكتالوني، أنه قرر الانسحاب من منافسات بطولة "Otten cup" الودية التي تقام سنويًا بتنظيم من نادي أيندهوفن الهولندي.



وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فالديز رفض خوض فريقه مباراة المركزين الثالث والرابع أمام إيفرتون الإنجليزي، لتقوم اللجنة المنظمة بإلغاء اللقاء.



وخسر برشلونة أمام إنتر ميلان الإيطالي في نصف نهائي البطولة، وكان من المقرر أن يواجه إيفرتون على الميدالية البرونزية عقب ساعة من لقاء نصف النهائي، لكن رفض فيكتور فالديز خوض فريقه اللقاء أدى لإلغائه.



وقال فالديز، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أريد أن أقول إنه نظرا لاحتمالية تعرض لاعبي فريقي لإصابات خطيرة، أو لشيء أكثر خطورة على مستوى القلب، فإنني اتخذت هذا القرار، لأنني كنت سأتحمل المسئولية والذنب عما كان يمكن أن يحدث لهم".



وأتم: "دعونا نبحث أكثر عن اللاعبين والعرض الذي قدموه، وفي رأيي أنني سأحمي دائمًا فريقي بغض النظر عن العواقب".



وتولى فالديز تدريب فريق شباب برشلونة في يوليوتموز الحالي بعد تجربتين في ستاندرليج البلجيكي وميدلسبره الإنجليزي.



واعتزل فالديز "37 عامًا" كرة القدم في عام 2017، وقد مثل برشلونة في الفترة من عام 2002 حتى عام 2014.



وتوج فالديز مع برشلونة خلال 12 عامًا بـ21 لقبًا مختلفًا، أبرزها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مواسم 2005-2006 و2008-2009 و2010-2011.



كما مثل فالديز منتخب إسبانيا منذ عام 2010، وتوج بلقب كأس العالم عام 2010، وكأس أمم أوروبا عام 2012.