دي بروين يدعم "المدرسة القديمة" في مواجهة "الفار"

يفضل البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي "المدرسة القديمة" فيما يخص عدم اعتماد التحكيم على تقنية الفيديو، رغم تأكيده على أنه لا يعاني من مشاكل مع هذا النظام التكنولوجي في كرة القدم.



وسجل سيتي هدفًا متأخرًا عبر المهاجم جابرييل جيسوس في شباك توتنهام، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف لوجود لمسة على المدافع إيمريك لابورت، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.



ويستعين الدوري الإنجليزي الممتاز بتقنية الفيديو لأول مرة هذا الموسم بعد تطبيق التكنولوجيا في العديد من المسابقات الكبرى في الأشهر الأخيرة وكانت ردود الفعل متباينة بين اللاعبين والمدربين والجماهير.



وقال دي بروين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "من الغريب أن تسجل هدفًا في الدقيقة الأخيرة ثم يلغى، لكن يجب أن نتقبل الأمر".



وأضاف: "أنا مع المدرسة القديمة وأحب سير المباراة والحماس، لكن إذا أردنا أن نطور اللعبة فلا بأس".



وأتم: "لا مشكلة لدي مع القواعد، يجب أن تُحترم، لكن يجب النظر فيها بعناية لأن الوضع جنوني".



وعن المباراة، أعرب دي بروين عن شعوره بالرضا بمستوى السيتي ضد توتنهام، مضيفًا: "نحن فخورون بالأداء، توتنهام سجل هدفين، لكنه حصل على فرصتين فقط وكان حاسمًا".



وأتم: "اللعب في هذا المستوى أمام فريق مثل توتنهام مفيد جدًا من أجل بقية الموسم".