قريباً.. عمل مسرحي استعراضي يجمع محمد رمضان وتامر كرم

اختار النجم محمد رمضان، المخرج الكبير تامر كرم، مخرج مسرحية "الملك لير"، للنجم يحيي الفخراني، وذلك لتنفيذ مشروعات مستقبلية خاصة بالمسرح الاستعراضي والغنائي.



فيما لم يتم الإعلان عن خطة تلك العروض ما إن كانت لها علاقة بالحفلات التي يقدمها رمضان أو عروض مسرحية حقيقية تقدم علي خشبات المسارح المختلفة.



ووقع اختيار رمضان علي تامر كرم، نظرًا للنجاح المسرحي الكبير الذي حققه الأخير، في عروضه المسرحية سواء في القطاع الخاص أو مسرح الدولة، وهو المخرج الحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية للعام الحالي.