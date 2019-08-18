إنتر ميلان يسعي لضم سانشيز على سبيل الإعارة

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أنه تقدم بعرض لاستعارة التشيلي أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو العرض الذي يتضمن بندا يتيح لـ"النيراتزوري" شراء اللاعب بنصف ثمنه عقب نهاية الإعارة.



وكان مانشستر يونايتد حصل على توقيع سانشيز في يناير 2018 من أرسنال مقابل 35 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي لم يدفع ثمن الصفقة، كون اللاعب دخل في صفقة تبادلية رحل بمقتضاها الأرميني هنريك مخيتاريان من يونايتد إلى "المدفعجية" بنفس المبلغ من المال.



وذكر قناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن إنتر ميلان عرض على مانشستر يونايتد استعارة سانشيز لمدة موسم مع أحقية الشراء بشكل نهائي في الصيف المقبل مقابل 15 مليون يورو، أي بنصف الثمن الذي حصل به النادي الإنجليزي على اللاعب التشيلي.



فضلا عن ذلك، فإن راتب سانشيز السنوي خلال فترة الإعارة سيشارك مانشستر يونايتد في دفع جزء منه لم يتحدد بعد.



وينتظر سانشيز موافقة إدارة يونايتد، والمدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على الموافقة على طلبه بالانتقال إلى إنتر.



ولم يظهر سانشيز (30 عاما) بالمستوى المأمول منذ انتقاله إلى يونايتد، رغم أنه أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي بـ547 ألف يورو في الأسبوع.



وشارك سانشيز مع يونايتد في 45 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2022.



ويمتلك سانشيز تجربة احترافية في الملاعب الإيطالية، كانت مع أودينيزي بين عامي 2006 و2011، تخللتها عدة إعارات لأندية أخرى.



وخلال تجربته الإيطالية، خاص المهاجم التشيلي 112 مباراة مع أودينيزي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 20.